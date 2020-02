Nuove aperture a Perugia, a piazza Partigiani arriva la porchetta di Costano

Conto alla rovescia per l'apertura: la porchetta di Costano approda al terminal bus di Perugia: "È con immenso piacere - si legge in un post sulla pagina Facebook della porchetta di Costano -che vi informiamo dell’apertura di un nuovo punto vendita a Perugia in piazza Partigiani 24. Vi invitiamo Sabato 22 dalle ore 16 per festeggiare insieme a noi e degustare gratuitamente i nostri prodotti".

E ancora: "Questa storia è iniziata più di cinquant’anni fa a Costano. Lì, dove l’Arte della Porchetta si è fatta cultura e tradizione, c’era una volta Luigi Lunghi, che ancora oggi seleziona sapientemente i migliori suini, li insaporisce con la sua ricetta segreta (finocchietto, rosmarino e chissà...) e sforna, dopo una lunga cottura, la sua prelibata Porchetta".