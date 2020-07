Temptation Island, la coppia perugina è già sul punto di scoppiare. Alessandro furioso, Sofia si rilassa tra carezze e balli bollenti

La prima coppia che rischia di scoppiare, alla seconda puntata di Temptation Island, è propria quella formata dai perugini Sofia e Alessandro già provati da 4 anni e mezzo di fidanzamento all'insegna dei sospetti e crisi. Nella presentazione della coppia si capisce subito che a doversi far perdonare qualcosa è la trentenna Sofia. E' lei che ha scritto alla redazione perchè vuole dimostrare ad Alessandro (17 anni più grande di lei) che è cambiata e che quindi la loro storia avrà un futuro solido. Ma l'Isola invece di riunire la coppia, fin dalla prima puntata, sembra assestare un altro importante colpo. Alessandro ribadisce che è innamorato, che gli manca ed ha paura di come andrà a finire.

Ma vuole credere, come promesso da Sofia, che alla fine usciranno mano nella mano. Poi però arriva il video, il primo, sulla sua Sofia e la situazione precipita direttamente: lei ha già trovato una certa sintonia con il bel tentatore Alex: "Mi piace, mi piace come si approccia... e simpatico. Io ho bisogno di molte attenzioni". Le immagini scelte dalla regia indugiano sulla "nuova coppia": un po' di carezze, sempre vicini, grandi risate. "Mi sto rilassando... e questo (riferito ad Alex) è anche merito tuo che mi fai sorridere. La tua allegria mi contagia". Se Alex contagia in positivo, la perugina Sofia spara a zero contro il fidanzato Alessandro: "Lui mi ha fatto venire dei complessi allucinanti... vado a ballare e a divertirmi solo quando ci lasciamo... con lui sarà capitato una volta". Lo sguardo di Alessandro si fa cupo quando viene mostrata la scena di un ballo molto sensuale tra i due. E poi una serie infinite di carezze, mani che si stringono, volti che si avvicinano.

Finita la clip parla Alessandro: "Io sono una persona molto gelosa. Quel poco che ho visto già mi basta... per quasi arrivare a delle conclusioni. Dopo tre giorni... mi sembra di aver visto e capito tanto". Alessandro è fuorioso per quelle carezze - "Io qui non l'ho fatto con nessuno" ed ammette: "Ho visto più lei che si strusciava a lui, che il contrario". "L'ho lasciata che piangeva sulla spiaggia e adesso invece sta molto bene. Tra qualche giorno vedremo chi riderà e chi piangerà". Ma la richiesta di un falò anticipato - un confronto - lo richiede Alessandro perchè non ha nessuna intenzione di accettare l'accusa, come riferito al suo corteggiatore da Sofia, di averla tradita almeno due volte. In più Sofia lo etichetta di amore "malato" e dice chiaramente: "Devo accettare che non è lui l'uomo giusto per me". Alessandro è furioso perchè si sente denigrato e umiliato anche perchè Sofia cambia la storia di questa coppia e si vanta di non averlo mai tradito ma di essere lei la vittima dei tradimenti del compagno. Il fidanzato a quel punto si alza in piedi e se ne va quasi in lacrime e seguito da una marea di bip per coprire le parolacce. Nella seconda puntata ci sarà il confronto-scontro... e la coppia appare già al capolinea.