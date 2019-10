Più sicurezza nei quartieri e nelle strade, in arrivo 12 telecamere lungo la E45

Più sicurezza lungo la E45 grazie agli occhi elettronici che monitoreranno gli svincoli di una delle principali arterie stradali dell'Umbria. Saranno installate, quindi, una decina di telecamere (12, in totale) nell'area di Ponte Felcino (via Maniconi) e alcuni svincoli della superstrada.

Furti, svolta contro le bande dei ladri pendolari: telecamere in grado di leggere le targhe, svincoli E45 e Ponte Felcino blindati

Un progetto - quello dell'installazione di videosorveglianza - a cui oggi aveva dato il via la giunta comunale nel dicembre scorso con l'approvazione dell'esecutivo per gli interventi in via Maniconi a Ponte Felcino e agli svincoli di Ponte Felcino e Resina Solfagnano della E45. Le aree oggetto di monitoraggio e sorveglianza sono state individuate in particolare dalle segnalazioni e dagli stessi cittadini del territorio. ma il progetto, ben più ampio, di installazione di videosorveglianza, riguarda anche il raccordo Perugia - Bettolle e, ancora, la superstrada E45 con una copertura di ben 107 telecamere.