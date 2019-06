Perugia 1416, i menu della festa nelle taverne rionali

Tempo di Palio e si aprono le taverne dei rioni per Perugia 1416. Ecco dove mangiare in base al rione di appartenenza o per scelta.

Il Magnifico Rione di Porta Sant’Angelo ha la sua base in corso Garibaldi e propone il gran tagliere dell’Arcangelo, tagliatelle con ragu’ bianco di cinghiale, tagliatelle pomodoro e basilico, grezza di legumi, torta al testo con diverse farciture, tozzetti e crostata. Venerdì 14 giugno nel menù ci sono anche le lumache saporite alla vignaiola.

Nella Taverna del Magnifico Rione di Porta San Pietro, negli storici locali del Tempo Bono in via del Cortone, si potranno degustare piatti tradizionali del territorio, immersi in un suggestivo ed unico ambiente medievale. La cucina è completamente gestita da noi rionali. Dalla preparazione di tutte le pietanze, cucinate al momento, fino al servizio a tavolo in abiti d’epoca.

La taverna del Magnifico Rione di Porta Santa Susanna ha aperto presso la Pinseria Torre degli Sciri Via dei Priori 92.

Il Magnifico Rione di Porta Santa Susanna propone ai Giardini Carducci la sua taverna con le specialità che hanno già riscosso tanto successo l’anno scorso.

La taverna del Magnifico Rione di Porta Sole apre in via Angusta per tutta la durata della festa.