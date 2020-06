Mano tesa alle imprese, a Deruta Tari ridotta per le aziende in difficoltà

Un aiuto in favore della ripresa economica del territorio. Il Comune di Deruta ha disposto la riduzione della Tari. La riduzione riguarda quelle aziende la cui attività è stata sospesa a seguito delle disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 ed è pari al 100% della tassa dovuta per il periodo in cui è stata disposta la sospensione dell’attività.

Un provvedimento che va a integrarsi con il precedente relativo alla Tosap, per la quale l’Amministrazione comunale ha disposto, in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2020, l’esenzione totale dal pagamento, per le imprese di pubblico esercizio.

La domanda straordinaria Tari 2020 per le utenze non domestiche a seguito dell’emergenza Covid-19, dovrà, infatti, pervenire al Comune di Deruta – Ufficio Tributi, entro il prossimo 26 giugno, è quanto fanno sapere il sindaco Michele Toniaccini e l’assessore al Bilancio, Francesca Marchini.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli sportelli dell’Ufficio Tributi, che osservano il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì ore 11.00 – 13.30 e Giovedì 15.30 -17.30. Tel. 075 9728631, 075 9728634, 075 9728630.