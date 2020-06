"Tu si que se bulo", al Parco Chico Mendez il primo talent show perugino aperto a tutti

C'è voglia di tornare alla normalità e vivere le nostre aree verdi. E così, dopo la fase di lockdwn, anche al Chico Mendez - uno dei polmoni verdi della città - torneranno gli appuntamenti "formato famiglia " ideati dai ragazzi di "Natura Urbana", l'associazione che gestisce il parco dal 2005. Il primo evento annunciato sulla pagina Facebook dal presidente dell'associazione, Daniele Ercolani, è in programma sabato 4 luglio. Si terrà l'inaugurazione del nuovo ecomodulo, una struttura a basso impatto ambientale, che vedrà la presenza delle Istituzioni e della Cassa di Risparmio di Perugia.

A caccia di talenti nascosti. Il terzo evento - 6-7-8- luglio ore 21.15 - è invece il talent show "Tu si que se bulo", sulla scia del format "Tu si che vales", ma completamente made in Umbria. Un palcoscenico in cui mostrare particolari abilità e le cui iscrizioni sono aperte per partecipare. (C'è tempo fino al 21 luglio)

Appuntamento all'11 luglio con l'esposizione delle fotografie dell'artista e avvocato Giovanni Teti e mercati di acquisto solidale. In programma anche lezioni di pilates e ginnastica posturale con la fisioterapista e personal trainer, dott.ssa Cristina Amato, le cui date sono ancora da definire. Ogni partecipazione richiede la prenotazione per evitare assembramenti e nel rispetto delle disposizioni anti Covid.