Strade sicure, 550 firme dai residenti di Lacugnano: "Al Comune diciamo: basta promesse"

Due gravi incidenti in pochi giorni, il primo costato la vita a un 30enne motociclista perugino il 20 giugno e il secondo tra più vetture il 23 giugno con diversi feriti, avevano portato i residenti a lanciare un appello al Comune di Perugia per intervenire sulla strada Lacugnana nel tratto che porta a San Sisto e metterla così in sicurezza.

Un appello a cui aveva risposto l'assessore Luca Merli, con la promessa di affrontare il problema pur stigmatizzando il mancato rispetto del limite della velocità in quel punto della strada, e che è stato poi seguito da una raccolta firme da parte degli abitanti presso il bar e il circolo del quartiere: "Non c'è più tempo! In soli dieci giorni sono state raccolte 550 firme. Avanti tutta!", si legge sulla pagina Facebook 'TeleLacugnano'.

E sulla stessa pagina c'è stata anche la 'replica' all'amministrazione comunale, che proprio attraverso Merli aveva dichiarato l'impossibilità di realizzare rotatorie in quel punto della strada: "Caro assessore, non è solo un problema di velocità, manca tutto! Marciapiedi, segnaletica adeguata, in alcuni tratti è piena di buche, carreggiata stretta. Un'arteria costruita 30 anni fa quando i mezzi erano pochissimi a circolare. Gli speed check sono divelti da anni... e forse non hanno mai funzionato. Noi vogliamo le rotatorie!! La invitiamo a chiamarci quando viene a fare un sopralluogo a Lacugnano. Basta con i faremo e vedremo, non c'è tempo da perdere, bisogna agire subito".