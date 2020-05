Strade, riprendono i lavori di manutenzione. Interventi nel Tuderte e nel Folignate per 500mila euro

Riprendono i lavori per la manutenzione delle strade regionali. Lavori, per un importo di 500mila euro, che riguardano tuderte e folignate.

A Todi gli interventi si sono concentrati su regionale 397 di Montemolino, nelle località Fratta Todina, Pontecane, Ammeto, Marsciano; sr 317 Marscianese a Marsciano, Cerqueto, Villanova, Sant'Enea; sr 79 bis Orvietana località Quadro e Todi e regionale 316 dei Monti Martani a Massa Martana Stazione.

In particolare sulla sr 316 dei Monti Martani dalla prossima settimana inizieranno i lavori di ripristino dei piani bitumati di circa km. 1,350 sempre dalla località stazione direzione capoluogo, in seguito al passaggio dei sottoservizi (linea del metano) a cura e spese della societa’ gestore (Italgas Reti spa).

Attualmente sono in corso i lavori sulle strade del comprensorio 5 di Foligno, in particolare sulla sr 3 Flaminia (ribitumatura in località Nocera Umbra capoluogo), sr147 Assisana in località Assisi capoluogo e Ponte San Vetturino; sr 316 dei Monti Martani (località San Marco di Montefalco), regionale 444 del Subasio (loc. Assisi capoluogo e Ponte Grande ); ex statale 77 Val di Chienti (loc. Colfiorito di Foligno).

“Per emergenza epidemiologica covid-19 sono ancora sospesi i lavori di ripristino delle strade provinciali della zona Foligno-Todi, finanziati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti 2018 - annualità 2019 – spiegano il presidente Luciano Bacchetta e la consigliera delegata alla Viabilità Erika Borghesi -. Auspichiamo che si possa dare inizio entro questo mese, dopo l'approvazione del sub-appalto. Il finanziamento – proseguono – ammonta a quasi un milione e mezzo di euro, cifra importante per il territorio.

In questo mese di maggio - proseguono ancora Bacchetta e Borghesi - inizieranno anche i lavori di ripristino dei piani viabili su strade provinciali finanziati con fondi ordinari di bilancio della Provincia di Perugia per 150mila euro e che riguarderanno le strade 380/1 di Pontemartino in località Fiore e Izzalini e lungo la provimciaòe 381 di Camerata a Camerata di Todi. Questa è la dimostrazione di un costante impegno della Provincia che non è mai venuta meno ai suoi impegni, nemmeno in questo momento di difficoltà”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.