Nuovo asfalto, cantieri della Provincia: la mappa dei lavori sulle strade perugine

Nuovi cantieri e nuovi lavori della Provincia di Perugia sulle strade perugine per sistemare buche e crateri. L’importo complessivo dei lavori è di 906 mila euro (impiegati per le strade provinciali della Zona 2 che comprende i Comprensori di Perugia e del Lago Trasimeno) che fanno parte di un contributo più ampio di circa 3 milioni 700 mila euro (Euro 3.697.943,78 per la precisione) che all’Ente di Piazza Italia è stato riconosciuto in attuazione del Decreto Legge 50/2017 convertito in legge 96/2017.

La mappa dei lavori - Nel dettaglio i tratti di strada in cui sono già stati eseguiti gli interventi sono: S.P. 174 tratto 2° di Ponte Felcino (dal Km 3+200 al Km 3+600); S.P. 318 tratto 4° di Castel del Piano (dal Km 3+300 al Km 3+500, dal km 5+600 al Km 5+900 e dal km 7+400 al km 7+600); S.P. 170 tratto 1° di Maestrello (dal Km 5+850 al Km 6+150); S.P. 344 tratto 3° di Pila (dal Km 1+300 al Km 1+800); S.P. 246 tratto 1° di Piccione (dal Km 0+400 al Km 1+200); S.P. 321 di Pilonico Materno (dal Km 3+800 al Km 4+150); S.P. 175 tratto 1° di Bosco (dal Km 0+400 al Km 0+800); S.P. 175 tratto 2° di Bosco (dal Km 6+200 al Km 5+800); S.P. 318 tratto 1° di Castel del Piano (dal Km 4+000 al Km 4+245); S.P. 900 di Loti (dal Km 1+700 al Km 2+100); S.P. 317 di Agello (dal Km 8+200 al Km 8+700); S.P. 400 tratto 1° di Torgiano (dal Km 4+400 al Km 4+800); S.P. 401 tratto 1° di Ponte San Giovanni (dal Km 0+600 al Km 0+750); S.P. 401 tratto 2° di Ponte San Giovanni (dal Km 1+900 al Km 2+100 e dal Km 5+500 al Km 6+000).

Il presente progetto ha previsto anche il rifacimento completo della segnaletica orizzontale in tutti i tratti oggetto di intervento.