Strade e viadotti, pioggia di milioni per gli interventi programmati da Anas in Umbria

L'Anas pronta ad investire 30 milioni di euro per la viabilità in Umbria nell'ambito di un vasto piano di lavori di manutenzione della rete stradale con tanto di hashtag #bastabuche.

"In Umbria, per i soli lavori di risanamento della pavimentazione Anas ha previsto investimenti per 30 milioni di euro nell’ultimo bando, che si aggiungono ai 10 milioni già destinati lo scorso giugno, per un investimento complessivo di 40 milioni di euro stanziati nell’ultimo semestre" comunica la società.

A novembre sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo bando di gara per interventi di manutenzione su ponti e viadotti dal valore di 380 milioni di euro sul territorio nazionale. E viene subito da pensare al cantiere infinito sul Raccordo Perugia-Bettolle sul viadotto Genna.

Gli appalti, di durata quadriennale, saranno attivati mediante Accordo Quadro che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività rispetto alla programmazione della manutenzione delle strade consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza nell’esecuzione.