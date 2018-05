Bocca Trabaria, via ai lavori per riaprire la strada a novembre: "A luglio partiranno i cantieri"

A luglio partiranno i cantieri per riaprire Bocca Trabaria, chiusa a causa di una frana. La riapertura, invece, è prevista per novembre. Ad annunciarlo, con una nota congiunta, i sindaci di Città di Castello e San Giustino: "Nonostante le difficoltà progettuali, burocratiche e le ingenti risorse necessarie al ripristino della statale 73 di Bocca Trabaria l’Anas ci ha appena comunicato che si sono avviate le procedure di gara ed è quindi presumibile un inizio dei lavori nel mese di luglio e la riapertura della strada nel mese di novembre".



E ancora: "Questo è stato possibile per un grande lavoro di concerto di tutte le istituzioni coinvolte, coordinate dal Prefetto di Perugia, Raffaele Cannizzaro, ed un plauso va sicuramente ai funzionari e tecnici di Anas in particolare al responsabile di compartimento, Gioacchino Del Monaco e al responsabile di coordinamento territoriale, Raffaele Celia. E’ in via di definizione infine un significativo contributo da parte dell’Anas per interventi di rifacimento del manto stradale di un tratto della Statale 257 Apecchiese sul versante umbro, dove tra l’altro, proprio a causa della momentanea impraticabilità della Statale 73, si registra un inevitabile incremento di traffico verso le Marche”.