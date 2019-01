Lotta allo smog, ancora due giorni di limitazione alla circolazione a Perugia e Ponte San Giovanni

Prosegue la lotta all'inquinamento del Cmune di Perugia. Nuovo stop alla circolazione, oggi e domani, per i veicoli più inquinanti in città e a P0nte San Giovanni.

Nello specifico, il provvedimento, valido per il sabato e la domenica fino al 31 marzo, dispone che nelle giornate di stop sarà fatto divieto di circolazione dalle 00,00 alle 24,00 per i veicoli privati caratterizzati da una categoria emissivapre Euro, ossia Euro zero (ovvero i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel"), mentre dalle 8 alle 16 sarà vietata la circolazione per i veicoli privati Euro 1, Euro 2 e Euro 3 (compresa), a benzina e diesel, nonché i ciclomotori e i motocicli a due tempi Euro 1 o precedente. E’ fatto, inoltre, divieto di circolazione per veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 Q, diesel, privati e commerciali, non dotati di dispositivo di controllo del particolato. In deroga ai provvedimenti di cui ai punti precedenti sono autorizzate al transito le autovetture elettriche ed ibride, quelle alimentate a gas metano e GPL, i veicoli con almeno 3 persone a bordo se omologati per 4 o più posti e con almeno 2 persone a bordo se omologati per 2 o 3 posti (car pooling), nonché i veicoli oggetto di deroga specifica (vedi allegato).

L’inosservanza dei provvedimenti comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi del Codice della Strada, estinguibile mediante il pagamento in misura ridotta di 164 euro (114,80 euro se il pagamento avviene entro 5 giorni). In caso di reiterazione della violazione in un biennio, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.