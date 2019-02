Niente acqua per otto ore, lavori Umbra Acque a Perugia: la mappa delle vie e gli orari

Niente acqua per otto ore. Umbra Acque annuncia lavori straordinari sulla rete idrica di Perugia e sospensione dell'erogazione dalle 22 di giovedì 21 febbraio alle 6 di venerdì 22 febbraio in Via Enrico dal Pozzo, lungo la strada Perugia Ponte Valleceppi e in tutto l'abitato di Casaglia.

Giovedì 21 febbraio, invece, dalle 8 alle 17, Umbra Acque interverrà a Todi, Fratta Todina e Monte Castello di Vibio. Il servizio idrico verrà spospeso nelle seguenti zone del comune di Todi: "Frazioni di Pian di San Martino, Ponte Rio, Pian di Porto, Cecanibbi, Canonica, Montemolino, Ponte Cuti nuovo, Mannella, Santa Maria Maddalena"



Cali di pressione e portata a Fratta Todina, Sant'Anna, Spineta, Pontecane, Ripalvella, Collelungo, Monte Castello di Vibio, Madonna del Piano e Doglio.