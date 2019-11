INVIATO CITTADINO Stazione Fontivegge, piove dentro e la mensola del sottotetto rischia di cadere

Stazione ferroviaria di Fontivegge, quella mensola del sottotetto è in predicato di caduta. Urge mettere in sicurezza. Chi di dovere si spicci: quel manufatto si sta sbriciolando e dà segni di cedimento imminente. Con la conseguenza di una pesante caduta sul tetto dell’edificio a fianco che ne riceverà danni consistenti. Per non parlare di eventuali “rimbalzi” di materiali che potrebbero piombare in testa a sfortunati viaggiatori.

Purtroppo la manutenzione di edifici storici non viene svolta con la dovuta frequenza e le conseguenze si vedono.

Altra criticità della stazione ferroviaria è la presenza di infiltrazioni d’acqua. Basta che faccia due gocce e immediatamente il pavimento si allaga. Con pericolo dei viaggiatori che su quelle raccolte d’acqua possono scivolare. Eppure la copertura è stata sistemata in tempi non lontani. Evidentemente, le connessioni delle lastre di vetro non sono più efficienti e occorre sostituire guarnizioni usurate o coibentare con materiali a maggiore plasticità.

Anche questa segnalazione ci proviene da Mauro Monella, attento (e spesso inascoltato) “custos pulcritudinis” della Vetusta.