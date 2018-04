Il peggior trafficante del mondo; si scorda la borsa con la droga sul treno e chiede l'aiuto della Polizia...

La sua carriera di trasportatore di droga è finita nel peggior modo possibile: tra risate, ironie neanche tanto velate e manette. Un 26enne nigeriano ne ha combinate di tutti i colori: da Roma è sceso a Foligno dimenticando lo zainetto sul sedile del mezzo pubblico. Poi furbescamente si è recato alla Polizia Ferroviaria per recuperarlo alla prima stazione utile. Peccato però che all'interno c'era un chilo di marijuana che ovviamente non aveva dichiarato nella speranza che nessuno se ne accorgesse.

Gli agenti della Polfer hanno contattato il capo treno a bordo del regionale e concordato con lui e il viaggiatore, il recupero della borsa, subito ritrovata, tramite la polfer di Fabriano dove, di lì a poco, sareebbe giunto il treno. Per verificare se la zainetto fosse realmente il suo, la Polizia lo ha aperto scoprendo la droga; la Mobile di Ancona allora ha organizzato un incontro per recuperare la merce finalizzato solo per arrestare il trafficante "sbadato". Questi, presentatosi per “ritirare” la borsa, ha tentato timidamente di disconoscere la paternità della marijuana ma senza riuscirvi. E' stato così arrestato e trasferimento al carcere di Ancona.