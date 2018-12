Stadio Curi, nuove sedute per il tempio del calcio perugino: approvato il progetto

Nuove sedute per lo stadio Renato Curi. E’ stato approvato dalla giunta, su proposta del sindaco Andrea Romizi, il progetto esecutivo presentato dal concessionario A.C. Perugia Calcio, per la realizzazione delle nuove sedute (i cosiddetti “seggiolini”) conformi alle normative Uefa.

I lavori, per un importo complessivo di 257mila euro, saranno effettuati per lotti funzionali e dovranno essere completati, come richiesto dalla Lega calcio di serie B per l’iscrizione al campionato 2019-2020, prima dell’avvio della prossima stagione agonistica. L’opera di manutenzione straordinaria è finalizzata all’adeguamento normativo ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza dello stadio Curi.