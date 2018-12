INVIATO CITTADINO Area verde di via Torelli, la staccionata caduta è stata fatta sparire

Staccionata caduta nell’area verde di via Torelli… si fa prima a toglierla di mezzo che a rimetterla in piedi. E così è stato. La caduta di quella staccionata era stata a più riprese (da alcuni residenti di prossimità) segnalata al Comune e al presidente dell’Associazione Elce Nova, geometra Carlo Giannotti. Il quale, a sua volta, avrà per parte sua sollecitato l’ente a intervenire.

Dopo parecchie settimane di attesa, è avvenuta la svolta. O meglio: sono intervenuti in maniera “radicale”. Perché, anziché ripararla, l’hanno direttamente asportata. Seguendo questo criterio, anziché chiudere le numerose buche di via Torelli, si potrebbe semplicemente procedere a transennare impedendone l’accesso. Come potrebbe risultare inutile curare un malato: si fa prima, e si spende meno, a toglierlo di mezzo.

Quella staccionata era stata lì collocata per proteggere la scarpata di terzo livello scendendo verso il sentiero a valle della scuola Leonardo da Vinci. Era stata appunto messa in funzione di sicurezza, per evitare che qualcuno capitombolasse. Ora è tutto “aperto”. Unica nota positiva: la messa a dimora di alcune pianticelle, tra le quali qualcuna di olivo, essenza coerente con la zona che, un tempo, era coperta da alberi.

Dovrebbe averle piantate lo stesso Giannotti, propositivo e operoso, che abbiamo personalmente visto scavare buche e mettere giù piantine di oleandro, sotto la scarpatina del campetto giochi su via Torelli. Onore e gloria a chi si adopera a costruire. Non comment sul comportamento di chi, invece di riparare, asporta. Che così si fa prima.