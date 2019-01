Spoleto, il sindaco a studenti e insegnanti della "Dante Alighieri": "Vogliamo restituirvi una sede all'altezza"

Nel più breve tempo possibile la scuola media "Dante Alighieri" avrà una sede adeguata. Parola del sindaco di Spoleto, Umberto de Augustinis, che ha preso parte all’open day della scuola.

Il pomeriggio informativo riguardante il progetto didattico e le attività programmate dall'istituto per il prossimo anno scolastico, è stato l’occasione per il sindaco Umberto de Augustinis, presente all’iniziativa, di incontrare gli studenti e le loro famiglie insieme al personale docente. E, come detto, per manifestare le intenzioni dell'amministrazione comiunale.

Nel complimentarsi con la dirigente scolastica Alessia Marini per l’ottima presentazione organizzata, il primo cittadino ha voluto rassicurare tutti i presenti circa le attività che il Comune sta portando avanti con l’obiettivo di restituire, ad insegnanti e studenti, una sede degna e prestigiosa già a partire dal prossimo anno.

Un impegno che, ha tenuto a sottolineare il aindaco, sta riguardando anche gli altri edifici scolastici, rispetto ai quali l’Amministrazione sta seguendo costantemente l’iter per la realizzazione di tutti gli interventi necessari per il totale e pieno utilizzo.

In occasione dell’open day, gli studenti della scuola media “Dante Alighieri” hanno realizzato un grande pannello per testimoniare il profondo attaccamento alla loro scuola.