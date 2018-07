In Umbria si gira un nuovo film, si cercano comparse: come partecipare

Nuovo film in Umbria. La produzione di “Copperman – L’uomo di rame”, per la regia di Eros Puglielli, è alla ricerca di comparse, uomini e donne di età compresa tra i 30 ed i 75 anni. Le selezioni si svolgeranno a Spoleto giovedì 12 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l’Hotel San Carlo, in via San Carlo 13 (sede dell’Istituto Alberghiero).

Il film sarà interamente girato a Spoleto nel periodo che va dal 30 luglio all’8 settembre 2018. L'ambientazione del film, spiegano dalla produzione, non prevede la presenza di comparse con tatuaggi e piercing evidenti o con capelli rasati e che non hanno colori naturali.