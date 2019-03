Spoleto in lutto, è morto Tullio Gregory: "Eminente personalità della cultura internazionale"

Spoleto in lutto per la morte di una figura di primissimo piano del mondo della cultura. Ad annuciarlo è lo stesso Comune, con una nota ufficiale: "La Giunta del Comune di Spoleto piange la scomparsa di Tullio Gregory, storico della filosofia, eminente personalità della cultura internazionale".



E ancora: "Uomo di svariati interessi e di vaste conoscenze, Gregory, socio di numerose accademie italiane ed estere, faceva parte di numerosi Comitati direttivi di enti culturali, fra i quali la Fondazione Centro di Studi per l’Alto Medioevo di Spoleto (Cisam) che ne ha curato e pubblicato studi e contributi".