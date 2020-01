Tv, lo "spoletino" don Matteo fa boom di ascolti: 7,5 milioni di ascoltatori per l'esordio della nuova serie

Don Matteo, lo "spoletino", fa boom di ascolti: 7 milioni 5mila i telespettatori, pari al 30.6 di share, per la prima puntata della nuova stagione della celebre serie che vede protagonista Terence Hill, nei panni del parroco più amato della tv e che ha visto ieri, nel primo appuntamento la partecipazione straordinaria di Fabio Rovazzi. Secondi i dati della Rai, il picco di ascolto con 7 milioni 884 mila spettatori è stato raggiunto alle 21.52. Grande seguito anche sui social: con oltre 223mila interazioni è il programma più commentato dell'intera giornata.



Su Rai2 bene la Coppa Italia con gli ottavi di finale, proposti in esclusiva sulle reti Rai. Il primo ottavo con la sfida tra Torino e Genoa, che ha visto il passaggio del turno della squadra di Mazzarri, è stato visto da 1 milione 355 mila spettatori e uno share del 6 %.

Su Rai3 la trasmissione di Serena Dandini “Stati Generali“ ha realizzato 880 mila spettatori e il 4 di share.

Ottimo anche il riscontro per la programmazione del day time delle reti Rai. In particolare, nella mattinata di Rai1, il netto di “Unomattina” ha realizzato 903mila con il 17.2 di share, mentre la prima parte di “Storie italiane” ha raggiunto il 19.1 di share pari a 1 milione 8mila telespettatori. Bene anche nel primo pomeriggio, “Vieni da me” con 1 milioni 739mila spettatori e il 12.4 di share.

A seguire, la soap “Il Paradiso delle Signore” ha convinto 1 milione 716mila spettatori pari al 14.6 di share mentre “La vita in diretta” ha registrato 1 milione 782 mila telespettatori con il 13.4. Da segnalare, nell’ access di Rai3, l’appuntamento con “Generazione Bellezza” visto da 1 milione 321mila telespettatori pari al 5.2 di share.

Sulla rete ammiraglia sempre vincenti, nel preserale, “L’eredità” con 3 milioni 748mila (share del 21,6) per la sfida dei Sette, saliti a 5 milioni 279mila (share del 25) nel gioco finale, e, nell’access prime time, “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” che con 6 milioni 357mila telespettatori e il 23.8 di share conquista il suo secondo miglior risultato stagionale. In particolare il programma condotto da Amadeus ha raggiunto un picco d’ascolto alle 21.27 di 8 milioni 233 mila spettatori. In seconda serata ottimo anche l’apprezzamento del pubblico per la puntata di Porta a porta interamente dedicata al film su Craxi che ha segnato 1 milione 390 mila spettori e il 16.5 di share.

Bene l’informazione Rai: il Tg1 delle 20 si conferma leader con 5 milioni 583mila (share del 23); il Tg2 delle 13 ha ottenuto 2 milioni 74mila spettatori e uno share del 14.8, il Tg3 delle 19 ha raggiunto 2 milioni 52mila telespettatori (share del 10.7), saliti a 2 milioni 567mila (share dell’11.7) per le edizioni della Tgr, alle 19.35.

Tra i canali specializzati in evidenza Rai4 con il telefilm “Criminal Minds” seguito da 481mila telespettatori (1.9 di share) e Rai Movie con il film “The Lady in the van” visto da 429mila spettatori (1.7 di share).

Le Reti Rai conquistano il prime time con 10 milioni 868 mila spettatori e il 41.4 di share, la seconda serata con 5 milioni 193 mila (42.3 di share) e le 24 ore con 4 milioni 125 mila e il 38.7 di share.