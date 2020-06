Spoleto, arrivano i soldi del Ministero: un milione e 700mila euro per sistemare le strade

Arrivano i fondi per sistemare le strade. Un contributo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali. Arriva direttamente dal Ministero dell’Interno la conferma delle risorse messe a disposizione del Comune di Spoleto, in quanto “comune dell’area del cratere con popolazione superiore a 30.000 abitanti”.

Nel decreto firmato il 20 maggio si fa infatti riferimento alla norma inserita lo scorso anno nello “Sblocca cantieri” (decreto legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019), che prevedeva risorse per 5 milioni di euro, con la finalità di concedere ulteriore capacità di spesa a quei comuni che, oltre ai criteri indicati, avevano registrato nel 2018 un disavanzo tecnico “al netto della parte accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità e al Fondo anticipazioni di liquità”.

Alla luce di tutti i requisiti richiesti, Spoleto è quindi rientrato nell’elenco dei tre comuni (gli altri sono Teramo e Rieti) che hanno ottenuto un contributo superiore al 1.600.000 euro (esattamente € 1.688.977,80), attraverso una ripartizione fatta in proporzione alla popolazione (70%) e alla superficie comunale (30%).

“Abbiamo lavorato molto lo scorso anno per poter vedere riconosciuta questa opportunità che, finalmente, si è tradotta in una ulteriore capacità di spesa per il Comune – ha dichiarato il Sindaco Umberto de Augustinis – In attesa di approvare il bilancio di previsione entro il mese di luglio, stiamo già definendo il piano degli interventi da finanziare. Ringrazio il Senatore Luca Briziarelli che fin da subito, con la presentazione dell’emendamento al decreto lo scorso anno, ha lavorato affinché il nostro territorio potesse veder riconosciuta questa possibilità”.