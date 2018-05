Spoleto, Comune in lutto: è morto Velio De Santis, "uomo di grande generosità e intelligenza"

Spoleto, Comune in lutto: "L’Amministrazione comunale piange la scomparsa di Velio De Santis. Era stato dirigente del Comune di Spoleto nei settori della scuola, dello sport e dei servizi sociali. La stessa carica aveva ricoperto anche nel Comune di Terni. Personaggio di vasti interessi e di pr0fonda cultura, De Santis era psicopedagogista e aveva esercitato per anni l’attività di allenatore di calcio. Il suo amore per lo sport e il suo impegno come promotore sociale l’avevano fatto conoscere come uomo di grande generosità e di vivida intelligenza".