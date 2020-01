Spoleto, bocconi killer per uccidere i cani: animali avvelenati, allarme del Comune

Bocconi killer a Spoleto, in località Cerqueto. Diverse le segnalazioni arrivate al Comune e alle autorità da parte dei veterinari e dei proprietari di cani rimasti avvelenati dalle esche.

"Si avvertono i cittadini - scrive il Comune in una nota - della potenziale pericolosità delle aree in questione e si consiglia di tenere i cani al guinzaglio. Il Comune ha richiesto alle autorità competenti un’intensificazione dei controlli".

Nella zona di Sant'Eraclio di Foligno, invece, sono stati ritrovati dei bocconi con chiodi. Il 13 dicembre del 2019 il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha firmato un’ordinanza dopo il ritrovamento di esche e bocconi con sostanze tossiche nella zona di Sant’Eraclio, tra via Londra, via Parigi e via Vienna.