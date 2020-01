Spello, un defibrillatore per il centro polivalente di Ca' Rapillo

Un defibrillatore per il Centro Polivalente di Ca’ Rapillo che da oggi potrà disporre di un fondamentale strumento per salvare la vita a chi è colpito da arresto cardiaco.

L’apparecchiatura, acquistata dal Comitato per Acquatino, è stata consegnata al presidente Giancarlo Nucci da Paolo Clementi dell’azienda Bianca Medical alla presenza anche degli assessori comunali Rosanna Zaroli e Enzo Napoleoni. Questo nuovo dispositivo permetterà ai componenti del Centro, che la prossima settimana seguiranno un apposito corso di formazione, di intervenire immediatamente in caso di arresto cardiaco, malore che purtroppo può colpire chiunque.

Ogni giorno, infatti, in Italia, sono 160 le persone che vengono colpite improvvisamente da attacco cardiaco: si tratta di persone sane di tutte le età, dagli adulti, fino ai giovani e ai bambini. In questi casi, la presenza e il buon uso di un defibrillatore aumentano del 30% le possibilità di sopravvivenza. Saper gestire e prevenire queste emergenze, quindi, diventa prioritario per le strutture come quelle di Ca’ Rapillo che registra una grande affluenza di cittadini.