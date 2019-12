Sicurezza a Spello: aumentano i gruppi di Controllo del Vicinato. Intensificati i controlli notturni della Municipale

Intensificata l’attività di controllo sul territorio da parte della polizia municipale di Spello: gli agenti, guidati dal nuovo comandante Luigi Giordano, nel dare attuazione alle direttive dell’Amministrazione Comunale, hanno implementato l'impegno nel presidio del territorio.

Le azioni portate avani, rende noto il Comune, hanno riguardato la promozione e il supporto per la costituzione di ulteriori gruppi di “Controllo del Vicinato”; a quelli di Limiti e San Felice, Acquatino, Chiona e Prato, ora si aggiungono quelli di Capitan Loreto sud e Via Fontanello/P. Prato. Importante è stato il confronto tra la polizia municipale e i gruppi neo costituiti che sono stati informati sulle criticità dei luoghi e sul protocollo firmato tra la Prefettura di Perugia ed il Comune di Spello con una particolare attenzione all’uso corretto dei profili whatsapp dedicati alle segnalazioni dei residenti.

Intensificati anche i controlli notturni che, grazie a nuovi equipaggiamenti in dotazione, sono stati effettuati in borghese per agevolare e rendere più efficaci le operazioni nelle ore più difficili. Le attività di controllo e prevenzione saranno intensificate nei prossimi mesi.

Parallelamente, la Polizia Municipale di Spello è stata impegnata in una significativa attività di formazione, con l’organizzazione di tre corsi in materia di sicurezza urbana che hanno riscontrato una numerosa partecipazione con operatori provenienti da tutta Italia. In particolare, il primo ha riguardato l’addestramento tecnico-operativo degli operatori di Polizia Municipale, con una parte pratica dedicata alla simulazione di arresti ed altre interventi con l’uso dell’arma in dotazione e della forza fisica. Il secondo, invece, si è concentrato sull’aggiornamento nelle materie della safety e security delle manifestazioni e nel terzo, la Polizia Municipale è stata addestrata a riconoscere i documenti contraffatti come le patenti e formata nel controllo degli autocarri.