Spello, asfalto nuovo in via Donnola e in via Corbo. Nel prossimo triennio interventi per 100mila euro l'anno

Terminati i lavori in via Taddeo Donnola e in alcuni tratti di via Tommaso Corbo. Gli interventi di manutenzione straordinaria hanno riguardato l'asfaltatura e la sistemazione degli argini stradali.

L’intervento rientra nell’ambito del Piano comunale delle manutenzioni per il miglioramento della viabilità, elaborato dagli uffici tecnici relativo all’anno 2019 con uno stanziamento di circa 100mila euro. Nei giorni scorsi è inoltre stata eseguita dal settore manutentivo del Comune di Spello anche l’intervento ordinario nella I Traversa di via San Felice dove si è provveduto alla sistemazione del manto stradale.

“Con questi ultimi interventi si concludono i lavori che rientrano nella programmazione dell’anno 2019 – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Enzo Napoleoni - La volontà dell’attuale amministrazione è quella di continuare a considerare prioritario il miglioramento della rete infrastrutturale comunale. In questa direzione, su proposta dell’Amministrazione, inizierà a breve l’intervento di 309mila euro finanziato dalla Vus che prevede il raddoppio della condotta idrica dal serbatoio di Santa Margherita a via Centrale Umbra e la sostituzione della rete di distribuzione in via degli Ulivi. Inoltre, nel piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 sono stati stanziati 100mila euro annuali per continuare la manutenzione straordinaria della rete stradale in base ad un programma elaborato secondo criteri di priorità individuati dall’ufficio tecnico manutentivo”.