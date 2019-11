Rete idrica, verso la conclusione i lavori in via Santa Luciola. Pronti a partire le opere per Capitan Loreto

A metà dell’opera l’intervento di manutenzione straordinaria relativo alla sostituzione del tratto della condotta idrica in via Santa Luciola. I lavori, realizzati dal settore manutenzione della Vus con un finanziamento di circa 50mila euro, stanno interessando il tratto a salire che parte dall’incrocio di via delle Regioni con via Santa Luciola.

Nel dettaglio, si sta procedendo con la sostituzione della tubatura, a cui seguirà il riallaccio delle utenze. “I lavori da tempo programmati di concerto tra l’amministrazione comunale e la Vus permettono di superare i disservizi causati dalle frequenti rotture dovute dall’usura del tempo - commenta il sindaco Moreno Landrini -. Partirà inoltre a breve l’intervento realizzato sempre dalla Vus per un importo di 309mila euro che nel prevedere il raddoppio della condotta idrica dal serbatoio di Santa Margherita a via Centrale Umbra e la sostituzione della rete di distribuzione in via degli Ulivi, permetterà di risolvere le annose criticità riscontrate nella frazione di Capitan Loreto”.