Rete fognaria, verso la conclusione i lavori per Osteriaccia, sottopasso Mausoleo e Strada Fonda

Sono entrati nella fase finale i lavori per la realizzazione di nuove opere idrauliche che riguardano il tratto Osteriaccia, sottopasso Mausoleo e Strada Fonda.

L’intervento, finanziato e realizzato su iniziativa del Comune di Spello da Valle Umbria Servizi per un importo di 820mila euro, consiste nell’esecuzione di una serie di lavori di adeguamento tra cui quello del tratto fognario in via Osteriaccia e di nuove opere come la realizzazione della vasca di laminazione all’inizio della stessa via Osteriaccia; il tutto al fine di consentire in condizioni di sicurezza, il deflusso dell’eccesso della portata delle acque meteoriche.

I lavori in questi giorni stanno interessando il tratto finale e, nel dettaglio, Strada Fonda dove, insieme alle opere idrauliche, si sta contemporaneamente procedendo con quelle di prolungamento della rete dell’acquedotto per il tratto che arriva fino all’intersezione con la SP 410.

“Sta per concludersi un intervento molto atteso e strategico per la rete fognaria del territorio comunale che permetterà anche di mitigare le criticità riscontrante negli anni nella zona di San Felice - ha commentato il sindaco Moreno Landrini – Determinante per la rete fognaria di Spello sarà inoltre l’intervento di adeguamento del depuratore in località Castellaccio i cui lavori, per l’importo significativo di oltre 2 milioni e 500 mila euro, sono stati affidati dalla Vus e partiranno entro l’anno”.