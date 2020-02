Spello, dal campo riemerge una bomba: ordigno fatto esplodere dai militari

Dal campo riemerge una bomba. Un contadino di Spello lo ha trovato in un terreno agricolo in via Prato. Tutto si è concluso per il meglio. Come spiega il Comune di Spello in una nota "il residuato bellico è stato fatto brillare questa mattina dai militari del Reggimento Genio Ferrovieri Castel Maggiore Bologna che hanno provveduto anche a bonificare l’intera area. Alle operazioni sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Spello, la Polizia Municipale di Spello e il Comitato locale di Spello della Croce Rossa Italiana".