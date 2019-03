EUmbria - L’eccellenza europea a Scienze Politiche: al via le iscrizioni alla Cattedra Monnet di Diritto dell’Ue: ecco come iscriversi

Articolo realizzato nell’ambito del Progetto FISE- Europe Direct Terni – Comune di Terni – Università di Perugia, con il cofinanziamento della Commissione Europea".

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia, già insignito del titolo di Dipartimento di eccellenza” da parte del MIUR per i risultati conseguiti nel campo della ricerca, apre le sue aule a tutti coloro che, per ragioni professionali e scientifiche, vogliono approfondire i rapporti tra Unione europea e territorio. In questi giorni è infatti possibile iscriversi ai moduli didattici della Cattedra Jean Monnet di Diritto dell’UE del Prof. Fabio Raspadori, giunta al suo secondo anno dopo che, nel 2017, il progetto formativo “EURIEL” presentato alla Commissione europea è risultato vincitore su oltre 800 domande provenienti da tutta Europa, con 45 cattedre assegnate, 7 in Italia tra cui, per l’appunto, quella di Perugia.

Potranno iscriversi gratuitamente gli studenti dell’Ateneo perugino, ma anche tutti coloro che studenti non sono. La frequenza dei corsi permette di ottenere sia una prestigiosa certificazione che ben figura in un curriculum, sia di cimentarsi con questioni e problematiche europee dal forte impatto territoriale. Per tutte le informazioni sui calendari ed i programmi dei corsi si invita a consultare la pagina Web www.jmceurel.unipg.it .

L’obiettivo principale delle cattedre Jean Monnet è quello di consentire insegnamenti innovativi in tema di Unione europea, coinvolgendo gli attori territoriali, istituzionali e non, al fine di stimolare la crescita qualitativa della formazione e della ricerca universitaria, suggerendo al contempo nuovi percorsi professionalizzanti ai frequentanti. Come fare per partecipare? Innanzitutto valutare i contenuti dell’offerta formativa, per poi contattare direttamente il docente di riferimento tramite email. Si ricorda che è possibile iscriversi a più moduli didattici.

Le attività della Cattedra riguarderanno, oltre ai corsi (base e avanzato) di Diritto dell’UE, il tema dell’attuazione di alcune politiche europee da parte delle autorità locali e regionali, nel contesto della cosiddetta multilevel governance europea. (docente Fabio Raspadori, email: fabio.raspadori@unipg.it). Verrà prestata particolare attenzione alle politiche energetiche e ambientali (docente Diletta Paoletti, email: diletta.paoletti@unipg.it), alle politiche europee per l’occupazione e lo sviluppo, in primis quello del comparto imprenditoriale (docente Massimo Bartoli, email: massimo.bartoli@unipg.it), per concludere con l’azione europea volta all’efficacia della pubblica amministrazione ed alle politiche di semplificazione normativa (docente Laura Berionni, email: laura.berionni@collaboratori.unipg.it). Alle lezioni interverranno numerosi relatori esterni dal mondo delle istituzioni regionali, nazionali ed internazionali, nonché esperti di chiara fama ed esponenti di punta del comparto imprenditoriale umbro.