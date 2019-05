INVIATO CITTADINO La sosta selvaggia manda il tilt il traffico in centro

Traffico paralizzato in piazza Matteotti e accesso in via Alessi inibito. Doppio guaio per la circolazione in mattinata, intorno alle 12:00.

Davanti al tribunale e alla chiesa del Gesù, il solito abuso di vetture in sosta irregolare, sia nell’area riservata a magistratura e polizia che su quella dei mezzi pubblici. Anche la superficie delimitata in giallo per la fermata dei buxi è (ir)regolarmente (ab)usata da automobilisti cialtroni. In attesa del carro attrezzi, una macchina della polizia locale fa da diga.

Col risultato che tutto s’inceppa. Stamane il doppio guaio. Un furgone per il trasporto dei detenuti, con regolare scorta, non aveva dove fermarsi.

Contemporaneamente, il buxi Z 20 delle 12:05 è arrivato e non è potuto passare. Così gli altri mezzi.

Il secondo tappo era costituito da un camper incastrato nella strettissima via delle Conce. Ci si chiede come il guidatore abbia scelto di avventurarsi tra i vicoli, nati per i carretti e certamente inadeguati ad accogliere bestioni de genere.

Insomma, la Municipale schierata a tutta forza, col traffico bloccato anche in via Baglioni che il buxi dello Z 20 ha dovuto percorrere in direzione opposta all’ordinario senso di marcia.

Episodio da libro nero, fra maltempo e imprevisti della circolazione: una mattinata d’inferno nell’acropoli livida di pioggia.