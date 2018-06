Cento cuori per la solidarietà a Norcia: anziani e sportivi portano doni alla città di San Benedetto

Circa 100 persone provenienti da Albano Laziale hanno raggiunto sabato 16 giugno Norcia per portare i frutti della loro solidarietà che ha raggiunto i giovani di Norcia. Grazie ad una raccolta fondi hanno contribuito all’acquisto di 2 panchine per l’area tecnica del campo da calcio ‘Cetronella’; 12 materassini e una stampante per l’asilo nido comunale ‘Lo Scoiattolo’.

La delegazione era per lo più composta dal circolo degli anziani della città laziale; dall’ International Inner whell, club femminile strettamente legato al Rotary e da un gruppo di giovani calciatori che si sono esibiti insieme ai pari età nursini del ‘ASD Norcia 480’ in un amichevole incontro di calcio.

Il sindaco Alemanno ha portato il saluto e il ringraziamento della città, ricordando come vi sia uno storico legame tra le due città nel segno dei norcini e della norcineria, e come questo gesto di solidarietà rivolto ai giovani sia particolarmente significativo.

“Grazie ai nostri ragazzi e alle loro famiglie che la nostra Comunità ha retto dimostrando grande attaccamento a questa terra, alla nostra identità, alla nostra storia e alla nostra tradizione. Vedere Comunità che si muovono anche insieme ai rappresentanti istituzionali – continua - può trasmettere ai giovani valori importanti, così come utilizzare il tempo per la solidarietà è la cosa migliore che si può fare. I nostri ragazzi hanno bisogno di questi esempi”.

A guidare la delegazione laziale il Vice Sindaco della città, Maurizio Sementilli che elogiando quanto fatto dalle associazioni locali, si dice “a disposizione per poter fare qualcosa insieme alla città di Norcia anche nel prossimo futuro, continuando nel solco del connubio esistente” e la Presidente dell’ Inner Whell, Paola Modesti Moroni auspica che queste donazioni “rafforzino l’attaccamento alla propria terra dei giovani nursini”.