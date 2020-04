Da Castiglione della Valle a Genova, 8 quintali di farina per gli ospiti della Casa dei capitani coraggiosi

Otto quintali di farina per la Casa dei capitani coraggiosi di Genova. Partiranno dall'Umbria e provengono dal Molino Bigazzi di Castiglione della Valle, a Marsciano. Sono il dono del titolare dell'azienda, Paolo Bigazzi, a favore della struttura di accoglienza per i familiari dei giovanissimi pazienti dell'ospedale Gaslini di Genova, gestita dall'Abeo Liguria, onlus che offre accoglienza, ospitalità e sostegno ai bambini affetti da tumori e leucemie e ai loro cari. Questa benemerita organizzazione concede in uso dei piccoli ma confortevolissimi appartamenti indipendenti, posti nelle adiacenze dell’importante e noto nosocomio del Capoluogo ligure, dove i “bambini coraggiosi” affrontano, con i loro familiari, la lunga lotta contro la malattia.

Il trasporto è stato assicurato dalla filiale di Foligno di Bartolini Brt che ha risposto presente alla richiesta del presidente dell'Associazione nazionale carabinieri di Foligno, Fabrizio Casini, che ha contribuito a perfezionare l'iniziativa benefica.