Solidarietà e grandi chef, raccolti 10mila euro per l'Associazione genitori amici disabili di Umbertide

E' stato un vero e proprio successo “Solidart, l'arte della solidarietà”, gran gala di beneficenza che si è svolto a Borgo Pulciano di Montone domenica 15 settembre.

Il ricavato dell'evento è stato donato interamente all'Associazione genitori amici disabili di Umbertide. La somma, che ammonta a 10mila euro, sarà destinata all'acquisto di un autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto disabili e per creare uno spazio che consenta di vivere la propria quotidianità ed il mondo del lavoro in autonomia.

L'evento, patrocinato dai Comuni di Umbertide, Perugia, Montone e Pietralunga, ha visto la presenza di oltre 70 chef provenienti da tutta Europa che si sono messi in gioco per questa nobile causa.

L'assegno è stato consegnato al presidente di Agad, Franco Staccini, dai rappresentanti delle Amministrazioni patrocinanti nel corso della serata di gala, organizzata dagli chef Simone Ciccotti e Lorenzo Cantoni, che ha avuto luogo domenica sera.

Nella mattina di oggi una rappresentanza di chef ha effettuato un tour delle città patrocinanti l'iniziativa e a Umbertide, in piazza del Mercato, il vicesindaco, a nome dell'Amministrazione, ha consegnato ai partecipanti una pergamena di riconoscimento alla professionalità e all'impegno profusi.