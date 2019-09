Gli agronomi d'Italia si ritrovano a San Pietro nel ricordo del professor Bonciarelli

“Evoluzione e adattamento dei sistemi colturali erbacei” è il titolo del convegno nazionale della Società italiana di agronomia che si terrà a Perugia dal 18 al 20 settembre. Con una "dedica" speciale, al professor Francesco Bonciarelli, scomparso un anno fa.

Nel corso dell’incontro scientifico, in programma all'Abbazia di San Pietro, verranno affrontate le tematiche agronomiche più caratterizzanti per l’evoluzione dei sistemi colturali erbacei: prove di lungo periodo su sistemi convenzionali, biologici e conservativi; colture alimentari maggiori e di nicchia; metodi di produzione innovativi e di precisione. Si prenderanno in considerazione anche gli aspetti di filiera, le prospettive di applicazione dell’intelligenza artificiale, nonché il coinvolgimento delle organizzazioni territoriali per lo sviluppo della rete rurale nazionale.

La prima giornata, mercoledì 18 settembre, sarà caratterizzata, al mattino (9.30-13) dal workshop sul "Le informazioni fornite dai LTE per la messa a punto dei sistemi colturali". Avrà luogo nel laboratorio didattico sperimentale (Field Lab) dell'U.R. Agronomia del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'Università di Perugia, in località Papiano Stazione (tra Perugia e Marsciano).

Nel pomeriggio, sempre del 18 settembre, nel Complesso Monumentale di San Pietro, a Perugia, l’apertura del XLVIII congresso della Società Italiana di Agronomia in memoria del professor Francesco Bonciarelli (Perugia 1931 – Perugia 2018), a un anno dalla scomparsa: alle ore 15 il saluto delle autorità, alle 15.15 l’inaugurazione con gli interventi di Carlo Grignani, Presidente della Società Italiana di Agronomia e di Marcello Guiducci – Decano di Agronomia dell’Università di Perugia.