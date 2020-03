iorestoacasa, il messaggio del Soccorso Alpino: "Ci sarà tempo per scalare una montagna, è tempo di fermarsi"

“Ci sarà tempo per scalare nuovamente una montagna, ci sarà tempo per esplorare di nuovo insieme una grotta. Adesso però è il tempo di fermarsi. Il tempo di essere responsabili verso sé stessi, verso gli altri e verso l'Italia. Non vengono chiesti sacrifici immani, viene chiesto di rimanere in casa per un breve periodo di tempo”. A diffondere questo messaggio sono i medici ed infermieri del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS, impegnati - insieme agli altri colleghi – per l’assistenza da Nord a Sud dell’Italia dei contagiati da Coronavirus.

“Sapete bene che per effettuare un soccorso speleologico in grotta o un soccorso alpino in alta montagna dobbiamo impegnare decine di operatori, compreso il personale sanitario. Immaginate quindi le difficoltà a cui andremmo incontro in questo momento per effettuare un soccorso, un soccorso che naturalmente metteremmo in atto, ma che potrebbe innescare una delicata gestione post intervento. #iorestoacasa non è uno slogan, non è un hashtag per riempire i social ma un invito concreto a limitare al massimo gli spostamenti non necessari".