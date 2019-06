Sky Tv, la nuova trasmissione "Gita Fuori Porta" esalta due borghi umbri: "Posti meravigliosi da visitare"

La nuova trasmissione Sky "Gita Fuori Porta" - canale 413 -, pensata per farci scoprire mete vicine ma di straordinario fascino, perfette per una gita o una breve vacanza, dedicherà la massima attenzione a ben due località umbre - Foligno e il borgo incantato di Rasiglia e Orvieto e il borgo medievale di Rocca Ripesena - mentre le altre location nazinali: sono Santarcangelo di Romagna con il vicino San Leo di Rimini; Fabriano e le Grotte di Frasassi; Fermo e Torre di Palme; Faenza e Torre di Oriolo.

La trasmissione - tutte le domenica con un doppio appuntamento - è in realtò un viaggio attraverso la storia, l’arte e la bellezza, per conoscere

tradizioni, curiosità ed eccellenze, tutti gli ingredienti per una indimenticabile gita fuoriporta. "Partiremo dal centro, dalla piazza cuore pulsante del paese per addentrarci in itinerari poco battuti, ricchi di storie e di mistero. Scopriremo anche le realtà produttive tipiche, con uno spazio dedicato all’arte culinaria

e ai prodotti enogastronomici": hanno ribadito dalla produzione.