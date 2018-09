Nomine & Poltrone - Papa Francesco scegli due vescovi umbri per avvicinare i giovani alla Chiesa

Lo scorso fine settimana la Sala Stampa della Santa Sede ha pubblicato l’elenco dei partecipanti alla XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi che si terrà in Vaticano, dal 3 al 28 ottobre 2018, sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Tra i padri sinodali nominati dalla Conferenza episcopale italiana (Cei) figurano il cardinale arcivescovo di Perugia-città della Pieve Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, e il vescovo di Foligno, mons. Gualtiero Sigismondi, assistente ecclesiastico generale dell’Azione cattolica italiana.Ai due alti prelati di casa nostra, i Vescovi dell’Umbria hanno augurato un fruttuoso lavoro nella consapevolezza dell’impegnativo tema affidato da papa Francesco: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.

"Sarà di sostegno ispirazione ai presuli umbri la positiva esperienza delle Chiese della terra dei santi Benedetto e Francesco - scrivono i vertici della Ceu - da sempre attente e sensibili ai giovani, offrendo loro non poche opportunità di crescita in ambito educativo, culturale, sociale e spirituale. A testimoniarlo anche le molteplici iniziative messe in campo dalle Pastorali diocesane e regionale giovanili e dagli Oratori in costante crescita, le cui attività vanno nella direzione tracciata dal tema del Sinodo che papa Francesco ha voluto dedicare ai giovani, il futuro della società".