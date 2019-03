Il sindaco Romizi e il ringraziamento ai vigili del fuoco di Perugia: "Da sempre un punto di riferimento"

"Nei giorni scorsi gli uomini del Comando di Perugia dei Vigili del Fuoco sono stati impegnati in alcuni interventi di grande importanza per la tutela della salute dei cittadini, prontamente risolti grazie all’impegno ed alla professionalità degli operatori". Come domare l'incendio alla Biondi Recuperi di Ponte San Giovanni e salvare una donna dalle acque del fiume Tevere. Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ringrazia "a nome di tutta la città e dell'amministrazione comunale il Corpo dei Vigili del Fuoco".

Così: "Anche in queste circostanze – ha evidenziato il sindaco – i Vigili del Fuoco si sono dimostrati un fondamentale punto di riferimento per i cittadini. E’ solamente grazie al loro intervento che nelle due operazioni sopra citate è stato possibile riportare tutto alla normalità senza gravi conseguenze per le persone e le aree coinvolte. A nome della città, dunque, mi sento di ringraziare tutti gli operatori ed i componenti del corpo per aver dimostrato, per l’ennesima volta, uno straordinario attaccamento alla divisa che indossano ed un grande senso del dovere al servizio della comunità".

Nella giornata di venerdì, si legge nella nota del Comune di Perugia, "sono intervenuti nell’area di Ponte Felcino per trarre in salvo dalle acque una donna, caduta nel fiume Tevere: grazie all’arrivo del Corpo dei Vigili del Fuoco la donna è stata prontamente soccorsa evitando che la corrente potesse trascinarla via".

Ed ancora "nella giornata di domenica i Vigili del Fuoco sono stati impegnati fino a tarda notte per domare l’incendio avvampato all’interno della sede della Biondi Recuperi. Il pronto intervento degli uomini del Corpo ha consentito di circoscrivere in breve tempo l’incendio, evitando che lo stesso potesse propagarsi alle aree limitrofe".