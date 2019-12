Strade sicure per le Festività, task force di Comuni e forze dell'ordine

Sicurezza stradale e misure di ordine da applicare in materia di controllo della circolazione in concomitanza con le festività natalizie. E' stato uno degli argomenti oggetto dell'ultimo Comitato provinciale per l'ordine convocato dal prefetto di Perugia, Raffaele Sgaraglia.

In particolare, è stato convenuto di procedere a un rafforzamento dei servizi di vigilanza a cura di tutte le forze di polizia, allo scopo di conseguire un ulteriore innalzamento del livello di contrasto al fenomeno dell’incidentalità stradale.

Allo scopo di garantire il rispetto delle norme del Codice della strada, è stato convenuto di sensibilizzare la Provincia ed i Comuni affinché i corpi di polizia locale integrino nelle attività di controllo,la polizia stradale, comunicando alla stessa i servizi ed i luoghi dei controlli, effettuati anche mediante strumenti di rilevazione elettronica della velocità.