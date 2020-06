Città più sicure, la Regione stanzia 200mila euro per decoro urbano e prevenzione e contro la microcriminalità

Interventi per il decoro urbano di aree cittadine, recupero collettivo degli spazi pubblici e contrasto della micricriminalità. Sono gli obiettivi individuati dalla giunta regionale in materia di sicurezza urbana e finanziati con 251mila euro.

"Abbiamo definito un ventaglio molto variegato e completo di interventi, con un impegno di 215.000 euro, per rendere più sicura la vita dei nostri concittadini – ha detto l’assessore regionale Enrico Melasecche - La proposta che adesso invieremo all'Assemblea Legislativa per la discussione e l’approvazione prevede molte azioni per l’assistenza e l’aiuto a favore delle vittime dei fatti criminosi, di carattere sociale e sanitario per alleviare il disagio della vittima. Sono compresi anche interventi per la sicurezza dei cittadini per un impegno di 180.000 euro che porteranno al rinnovo dei Patti per la sicurezza di Perugia e Terni".

Verrà anche aggiornata la banca dati regionale sull’andamento dei reati denunciati relativi alle annualità 2018/2019 realizzata in collaborazione con l'Università degli studi di Perugia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazie all'accordo per la promozione della sicurezza integrata, stipulato tra il Ministero dell’Interno e la Regione Umbria, verrà proposta "l’interconnessione delle sale operative della polizia locale e delle forze dell’ordine, anche con l’uso in comune dei sistemi di controllo tecnologico del territorio e lo sviluppo di progetti di prevenzione ambientale e rigenerazione urbana volti a favorire condizioni di maggiore sicurezza degli spazi pubblici – ha concluso l’assessore Melasecche - un’attenzione particolare sarà dedicata alla qualificazione dei servizi di polizia locale, anche attraverso una maggiore vicinanza ai cittadini. Un esempio può essere quello dell’utilizzo dei social network, un mondo ancora piuttosto inesplorato, attraverso l'apertura e la gestione di pagine e profili ufficiali; investire sulla relazione con i cittadini e osservare le dinamiche sociali e far conoscere ruolo, funzioni e attività di servizio".