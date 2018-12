Shopping natalizio, niente blocco del traffico: nel fine settimana si circola senza limitazioni

Dal 15 dicembre è tornato in vigore il blocco del traffico per due giorni a settimana a Perugia e Ponte San Giovanni. La giunta di Andrea Romizi, in attuazione delle normative nazionali e regionali ha approvato la delibera che di fatto recepisce le prescrizioni previste nel piano regionale per la qualità dell’aria.

Ma c'è di più. Nei fine settimana 22-23 dicembre, 29-30 dicembre e 5-6 gennaio la limitazione non sarà applicata e verrà attuata, rispettivamente, nei giorni 26-27 dicembre 2018 e 2-3 gennaio 2019. Lo shopping di Natale è al sicuro.

Nei giorni del blocco ricordiamo, come negli scorsi anni, sarà vietata la circolazione alle auto private di categoria emissiva inferiore a Euro3 (compresa), a benzina e diesel, ai ciclomotori e motocicli a due tempi Euro1 o precedente, nonché ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 quintali, privati o commerciali, diesel, non dotati di dispositivo di controllo del particolato.