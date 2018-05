Tessuti derivati dal legno di faggio e di eucalipto: la nuova moda dei designer perugini sbarca a Copenhagen

L’innovazione, la creatività e la continua attenzione alla sostenibilità portano le creazioni dei designer perugini dell’IID (Istituto Italiano del Design) e di Alceste Shoes di Ellera al Copenhagen Fashion Summit 2018, il più importante forum dedicato alla sostenibilità nella moda, grazie al PEFC Italia, che ha la sua sede nazionale a Perugia. L’evento che si sta svolgendo in questi due giorni, 15 e 16 maggio a Copenhagen quest’ anno si incentra sul tema della riduzione del consumo delle risorse naturali nel modo del fashion, promuovendo nuove soluzioni sostenibili in grado di coprire l'intera catena di fornitura mediante l’uso di tessuti a basso impatto ambientale, tecnologie innovative e soluzioni di imballaggio verdi.

La risposta per il PEFC Italia, ente nazionale normatore per la certificazione forestale sostenibile, sono le foreste ovvero tessuti cellulosici ottenuti da legno proveniente da foreste certificate PEFC. Al Fashion Summit, il PEFC propone quindi abiti, scarpe e accessori creati con i designer dell’IID ed Alceste Shoes, in collaborazione con Mastro Pierini, nell’ambito del progetto “Forest4fashion” progetto del PEFC per la promozione dei materiali di origine forestale nel mondo della moda. Gli abiti sono interamente creati con tessuti derivanti dal bosco, tessuti in lyocell derivanti del legno di eucalipto, modal derivante dal faggio, viscose e sughero. “Alceste shoes” grazie alla creatività di Filippo Bocci e di Mastro Pierini con la linea “10punto 10”, produce scarpe su misura sostenibili fatte a mano interamente create a partire da materiali naturali come il lyocell e il sughero per le coperture e gomma naturale per le suole.

L’attività del PEFC al Copenhagen Fashion Summit ha quindi l’obiettivo di comunicare che l’uso sostenibile delle foreste e del legno e delle fibre da esse derivanti possono essere una valida alternativa ai materiali ad alto impatto ambientali attualmente utilizzati nel mondo della moda e del fashion. La scelta consapevole da parte di designer e dei consumatori diventa quindi lo strumento chiave per muovere un reale cambiamento portando brand, ONG, mondo politico e mondo accademico all’assunzione di responsabilità comuni.

