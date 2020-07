Servizio di sostegno psicologico gratuito per elaborare il lutto: parte l'iniziativa a Perugia

Se perdere una persona cara costituisce di per sé un’esperienza di vita molto dolorosa, perdere un familiare o un amico durante la chiusura totale dovuta a una pandemia può essere particolarmente drammatico. Per questo Fondazione ANT, da sempre attenta alle necessità delle persone, ha voluto offrire il proprio servizio di assistenza psicologica a tutti coloro che ne sentissero bisogno. Da oggi il supporto psicologico gratuito per l’elaborazione del lutto ANT è disponibile a tutti, sul territorio di Perugia e dintorni. Il progetto è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio Perugia.

Tra le azioni attivate nell’immediato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per fronteggiare il coronavirus – afferma la Presidente Cristina Colaiacovo – c’è stato il bando “Emergenza Covid-19: aiutiamo chi aiuta” a sostegno delle Organizzazioni e degli Enti che hanno continuato a garantire alla popolazione servizi essenziali rimodulando in maniera innovativa la propria attività ed offrendo servizi di prossimità. Abbiamo deliberato uno stanziamento iniziale di 200mila euro, ma viste le numerose domande pervenute, abbiamo deciso di implementarlo con ulteriori 250mila euro, a cui sono aggiunti ulteriori 30mila euro attraverso una raccolta fondi dedicata. Siamo così riusciti a sostenere oltre 70 progetti, tra cui quello presentato da Fondazione ANT.

Non possiamo che essere orgogliosi di aver dato il nostro contributo ad una iniziativa che ha lo scopo di alleviare, per quanto possibile, il peso di un lutto già di per sé tremendo e reso ancora più pesante proprio dalla situazione emergenziale, che non ha permesso a tante persone di portare l’ultimo saluto ai propri cari. Il servizio di supporto psicologico “Oltre il dolore della perdita” gode del patrocinio del Comune di Perugia e anche del sostegno della Fondazione Valter Baldaccini. Da tre anni la Fondazione Valter Baldaccini è accanto a ANT in Umbria e alle famiglie del territorio che si trovano ad affrontare il delicato momento della malattia – ha commentato la Presidente Beatrice Baldaccini – Siamo felici dare il nostro contributo a questa nuova progettualità aperta a tutta la cittadinanza, in questo tempo complesso la possibilità di accedere ad un sostegno psicologico è un’opportunità con un valore enorme.

Il servizio va a implementare e completare quello già garantito da ANT ai propri pazienti, permettendo così anche ad altri di usufruire di un servizio professionale gratuito che li aiuti nella gestione di possibili condizioni problematiche grazie a colloqui in presenza o via web: uno spazio di ascolto e sostegno alle persone che stanno affrontando un lutto, per gestire il dolore in maniera più adeguata e ritrovare nel più breve tempo possibile il proprio equilibrio psicofisico.

Durante il lockdown è risultato evidente quanto il senso di solitudine e la paura che hanno accompagnato questi mesi abbiano aggravato alcune situazioni di sofferenza, non solo fisica ma anche psicologica – commenta Giacomo Ercolani, psicologo ANT a Perugia – Come Fondazione ci siamo resi conto di quanto potesse essere difficile vivere un dolore così grande da soli, senza il supporto di qualcuno e abbiamo voluto offrire una soluzione, aperta a tutti e gratuita.

Mercoledì 15 luglio ore 17.00 sulla pagina Facebook ANT in Umbria il dottor Giacomo Ercolani presenterà il servizio durante una diretta aperta ai commenti e alle domande del pubblico e delle persone interessate. Per richiedere il servizio contattare il numero 347 4423135.