Servizio civile, Anci Umbria pronta ad accogliere 10 volontari: come partecipare

Sono 10 i posti disponibili in Anci Umbria per i volontari del servizio civile. Sono messi a disposizione con il bando del Servizio Civile Universale 2019, in scadenza il prossimo 10 ottobre.

I progetti di Anci Umbria sono due: il primo è nell’ambito educativo e si svolgerà nella sede di Anci Umbria, in piazza Italia 11, dal titolo “Porte aperte nei Comuni umbri 2019”; il secondo, è nell’ambito della protezione civile e avrà sede a Foligno (in via Romana Vecchia) dal titolo “Anci Umbria nella protezione civile”.

“Il servizio civile – commenta il segretario generale di Anci Umbria, Silvio Ranieri – rappresenta una straordinaria occasione di formazione personale e un modo per avvicinarsi al mondo del lavoro. E’ un servizio alla comunità e ha un forte valore civico”.

La domanda dovrà essere indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.