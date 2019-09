Servizio civile, Confcooperative mette a disposizione 17 posti per 4 progetti: come partecipare

Quattro progetti per diciassette posti a disposizione per i volontari del Servizio civile universale presso gli uffici di Confcooperative Umbria Il bando è riservato a giovani dai 18 ai 29 anni che potranno svolgere il Servizio nelle provincie di Perugia e Terni con un impegno previsto di un anno, per 25 ore settimanali articolate su 5 giorni alla settimana, ed un rimborso mensile di € 439,50.

“Il Servizio Civile Universale è un’importante occasione di crescita personale - spiega il neo Presidente di Confcooperative Umbria, Carlo Di Somma - un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva e un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese”.

Per aderire al bando c’è tempo fino al 10 ottobre: la propria candidatura potrà essere presentata esclusivamente in modalità on-line grazie alla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it, raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone, a cui si potrà accedere attraverso il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID). Per informazioni ci si può comunque rivolgere alla sede di Confcooperative Umbria, telefonando al numero 075/5837666 o inviando una mail all’indirizzo servizi.umbria@confcooperative.it