Vandalizzata la rotonda Sergio Ramelli, la denuncia: "Sono state le femministe"

Il giorno dopo l'otto marzo si scatena la polemica. La denuncia: vandalizzata la rotatoria intitolata a Sergio Ramelli a Perugia. Sul sito dedicato allo studente di destra ucciso si legge: "Un nuovo atto vandalico ha colpito la memoria di Sergio Ramelli. A Perugia la segnaletica della rotatoria a lui dedicata è stata vandalizzata nel giorno della festa della donna dalle femministe locali con scritte fatte con bombolette spray di colore rosa". E ancora: "Nella serata i militanti perugini di Forza Nuova, hanno provveduto a ripulire la targa indicante la Rotatoria Sergio Ramelli. La memoria non si cancella con una bomboletta rosa".

E Forza Nuova attacca: "Questa mattina (ieri per chi legge), le "neo-femministe" perugine - si legge nella nota - hanno dimostrato ancora una volta la loro natura, imbrattando muri in tutta la città, coprendo anche la targa della rotonda dedicata a Sergio Ramelli, caduto per mano dei soliti rossi servi di regime; d'altronde solo questo sono capaci di fare, prendersela con i morti e con i fascisti, che sono la causa di tutti i mali del mondo. Alcool a fiumi e droga a partire dalla prima mattinata, questo siete voi, e vi credete ancora paladine dei diritti delle donne?". E ancora: "Le donne vere sono un'altra cosa".