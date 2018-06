Sembra che a Perugia sia d’obbligo cambiare nome a tutto, anche alle aule della Stranieri

Si tratta di una vera epidemia: sembra che a Perugia vada di moda cambiare nome a tutto. Accade anche alla Stranieri dove, accanto alle denominazioni ufficiali delle aule, ne sono comparse delle nuove. Per dirne una, l’Aula Aldo Capitini è divenuta anche “Aula Torino”. Altri nomi di città sono stati attribuiti, affiancandoli alle precedenti. “Non si tratta di un cambio di nome – dice una fonte interna – ma di una rinumerazione”. Tanto per restare all’esempio in pagina, l’aula XI – dopo l’incremento – è divenuta XIV.

Di fatto è accaduto che alcuni spazi prima riservati agli uffici siano stati destinati alla didattica. Buon segno, si dirà, se c’è bisogno di spazi aggiuntivi. Così alla classica numerazione è stata “aggiunta” la nuova, con in più diversi nomi di città. Non è lo scandalo che avrebbe tolto identità alla storia della prestigiosa istituzione formativa. Ma, ci si chiede, non era più semplice incrementare semplicemente senza aggiungere un secondo nome? Insomma, chiarito che l’attuale XIV corrisponde alla ex XI, non sarebbe stato più semplice definirla “Aula XIV Capitini”, senza aggiungere quell’inutile e fuorviante “Torino”?

Si sarebbe potuto semplicemente attribuire il “nuovo” nome alle “nuove aule”, recentemente acquisite, che ne erano prive (e, città a parte, ce ne sono di personaggi perugini da onorare!). Per le altre, si poteva semplicemente variare il numero e lasciare intatto il nome, senza aggiunte di sorta.

Insomma: d’ora in poi, gli studenti diranno “Andiamo in Aula Capitini” o “Abbiamo lezione in aula Torino”? Il rischio è che prevalga la “lectio facilior”. Ossia che siano più gli studenti ai quali è noto il nome della città di Torino, piuttosto che la figura di Aldo Capitini. E palazzo Gallenga verrebbe così a perdere preziose identità. Un parere? Operazione illogica, tempo perso, denaro sprecato.