iorestoacasa, manda un selfie con il tuo cane e se prende tanti like sarà la foto per la campagna anti-abbandono 2020

Un selfie con il proprio amico a quattro zampe per diventare il prossimo testimonial della compagna contro l’abbandono della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Coinvolge anche l’Umbria la sfida social in un momento in cui l’ emergenza sanitaria ha imposto a tutti di modificare le proprie abitudini, stando in casa e limitando gli spostamenti per combattere l’epidemia.

In questo momento difficile e delicato, l’associazione vuole stare al fianco dei cittadini italiani con un’iniziativa rivolta a chi ha deciso di condividere la propria vita con un animale che, in questo momento più che mai, riempie le nostre giornate e ci fa compagnia.

Ed è per questo che la Lega Nazionale per la Difesa del cane ha voluto lanciare un contest rivolto a chi ha in casa il proprio amico a quattro zampe per celebrare l’unione e l’amore verso gli animali. Il gioco è semplice, basta inviare un selfie con il vostro animale, accompagnato da una breve frase che racconta con poche parole l’amore che vi lega e cosa rende il vostro rapporto speciale e indissolubile.

Tutte le foto ricevute verranno pubblicate sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook LNDC con l’hashtag #iorestoacasaconchiamo. La foto che riceverà più like diventerà testimonial della campagna anti-abbandono 2020 dell’Associazione. Non Solo. Come premio aggiuntivo il vincitore riceverà una fornitura di cibo da un’azienda 100% italiana di mangimi cruelty free.

Le foto vanno inviate alla email animalprotection@legadelcane.org

